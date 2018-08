Jan De Nul ontkent betrokkenheid in omkoopschandaal 23 augustus 2018

00u00 0

Baggerbedrijf Jan De Nul ontkent ten stelligste dat het betrokken is bij een omkoopschandaal dat al weken de Argentijnse pers haalt. Alles draait om de betaling van 600.000 dollar smeergeld voor het verlengen van een lucratief baggercontract tot 2021. Dat bedrag zou betaald zijn door Gabriel Romero, de CEO van het bedrijf Emepa, de partner van Jan De Nul in de joint venture Hidrovia. Dat bedrijf heeft in 1995 de concessie gekregen om op de 1.300km lange Paranà-rivier baggerwerken uit te voeren en tol te heffen. Om dat contract te verlengen, zou Romero smeergeld hebben betaald. Volgens Jan De Nul is de CEO intussen opgestapt, en is het Belgische bedrijf op geen enkele wijze betrokken. "Er zijn geen aanhoudingen of dagvaardingen geweest van medewerkers van Jan De Nul", luidt het.

Nooit zo'n lange 'stierenmarkt' voor Wall Street

Wall Street breekt een record. Al 3.453 dagen verkeert de bekende index S&P500 in een stierenmarkt. Sinds 6 maart 2009, toen de index op 666 punten stond, is de index verviervoudigd (+323%) zonder dat die stijgende markt werd onderbroken door een correctie van minstens 20%. Het is al geleden van sinds de Tweede Wereldoorlog dat Wall Street zo'n lange reeks neerzette.

Qrf kreunt onder conflict met H&M

Het beursgenoteerde Qrf, dat belegt in winkelpanden in provinciesteden, zit in een vergevorderd stadium om niet-strategische panden af te stoten. Dat blijkt uit het halfjaarrapport. Dat is nodig, want met een schuldgraad van 54,34% heeft Qrf nauwelijks ruimte om te investeren in de herontwikkeling van zijn huidige panden of acquisities te doen. Het halfjaarrapport leert ook dat de waarde van de vastgoedportefeuille met 6,3 miljoen euro is gedaald tot 281,1 miljoen euro. Qrf heeft immers een afwaardering doorgevoerd op de panden die verhuurd zijn aan H&M, met wie de vastgoedgroep in conflict ligt. H&M verlaat eind deze maand al het pand in Sint-Niklaas, maar over de hernieuwing van de huurcontracten in Hasselt en Ukkel zijn de twee partijen het grondig oneens. Omdat de uitkomst van dit conflict kan leiden tot extra waardeverminderingen, waagt Qrf zich niet aan een prognose over het dividend.

Dat is het nettorendement van de nieuwe staatsbon die in september wordt uitgegeven. De brutocoupon is vastgelegd op 0,65%. Dat is minder dan bij de uitgifte in juni, toen nog 0,75% werd gegeven. Inschrijven op de nieuwe bon, die een looptijd van 10 jaar heeft, kan van 24 augustus tot en met 3 september.

Adyen bevestigt sterk beursdebuut

Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen, dat bij zijn recente beursdebuut bijna in waarde verdubbel, pakt uit met stevige halfjaarcijfers. Adyen zag de omzet met twee derde stijgen tot 156,4 miljoen euro en verdiende daaraan netto 48,2 miljoen euro. Of bijna 75% meer dan een jaar geleden. Adyen verwerkte tussen januari en juni voor ruim 70 miljard euro aan betalingen van grote binnen- en buitenlandse klanten zoals De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify. Ondanks de hoge kosten kon Adyen zijn marges wel verbeteren. Beleggers waardeerden het goede halfjaarrapport en stuwden het aandeel 3,6% hoger tot 568 euro.