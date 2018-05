Jan De Nul bouwt windmolenpark voor kust Taiwan 02 mei 2018

Baggeraar Jan De Nul heeft een groot contract in de wacht gesleept. Samen met zijn Japanse partner Hitachi zal de groep een offshorewindmolenpark ontwerpen en installeren voor de Taiwanese westkust. Totale waarde van het project: 700 miljoen euro, waarvan twee derde voor Jan De Nul. Bedoeling is dat er 21 turbines geïnstalleerd worden, in opdracht van staatsbedrijf en energieleverancier Taiwan Power Company. De bouw van die turbines en de fundering staat op de planning voor volgend jaar. In 2020 zouden ze geïnstalleerd en in gebruik genomen kunnen worden. De windmolens moeten ook bestand zijn tegen tyfoons. Voor Jan De Nul is het niet de eerste Taiwanese opdracht. De baggeraar is er al sinds 1999 aan de slag met offshorediensten voor de olie- en gasindustrie en baggerwerken in de grootste havens zoals Taipei, Taichung, Kaoshiung en Mailiao. Nu wordt ook windenergie er steeds belangrijker.

