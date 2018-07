JAN CEULEMANS "Deze lichting is beter dan die van ons" Wat vinden helden van Mexico '86 van dit kunststukje? 07 juli 2018

00u00 0

"Eerlijk: ik had op voorhand niet verwacht dat we zouden winnen. We wisten dat Brazilië beter was. En dat bleek ook zo, we hebben de wet van de sterkste ondergaan. Maar dat is geen schande, zeker als je ziet hoe we ons verweerd hebben. Natuurlijk kwam er wat geluk bij kijken - dat mág ook eens. En achterin konden we rekenen op Courtois, die bij de drie beste keepers van de wereld hoort."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN