Exclusief voor abonnees Jan Breydel uitverkocht voor PO 1, wachtrijen bij Antwerp en Standard 27 maart 2019

00u00 0

Aan steun van de fans zal het in play-off 1 niet ontbreken. Club Brugge maakte bekend dat het zijn vijf thuiswedstrijden voor een vol Jan Breydel speelt. Gisteren gingen alle resterende losse tickets de deur uit. Ook bij Antwerp is de belangstelling groot: er werden al 12.231 abonnementen verkocht - vandaag start de verkoop van de 2.269 resterende dagtickets. Bij Standard staat de teller op 23.400 abonnementen - al 3.700 meer dan vorig seizoen. Anderlecht, dat de duurste prijzen heeft, verwacht elke wedstrijd 20.000 supporters. Racing Genk zal minimum 16.500 fans met een abonnement verwelkomen. Sinds gisteren zijn er daar 5.000 losse tickets in verkoop. Alleen bij AA Gent valt de verkoop licht tegen, met 13.360 verkochte abo's. De club rekent erop dat er daar nog een pak bijkomen. (VDVJ/SJH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen