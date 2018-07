Jamie Foxx is een Rode Duivelsfan 02 juli 2018

00u00 0

De Amerikaanse acteur en zanger Jamie Foxx is een fan van de Rode Duivels, zo mag blijken uit dit retrotruitje van Adidas. Foxx werd gespot op vakantie in Miami in de Belgische driekleur. Het gaat om het shirt dat de Rode Duivels droegen op het EK 1984 in Frankrijk.

HLN