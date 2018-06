James Rodriguez traint weer 16 juni 2018

James Rodriguez heeft gisteren opnieuw meegetraind met de Colombiaanse selectie. De sterspeler van Bayern München, topschutter van de Wereldbeker vier jaar geleden, ontbrak donderdag nog met een lichte spierblessure. Ook Wilmar Barrios, donderdag nog ziek, nam in Kazan deel aan de training. Komende dinsdag openen de Colombianen tegen Japan (om 14u in Saransk). Nadien volgen in poule H duels met Polen (24/06) en Senegal (28/06).

