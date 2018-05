James Corden mag dan toch naar Harry's trouwfeest 14 mei 2018

Talkshowhost James Corden (39) - bekend van 'The Late Late Show' en 'Carpool Karaoke' - is uitgenodigd voor het huwelijk van de Britse prins Harry met Meghan Markle. Hij staat op de gastenlijst voor de huwelijksplechtigheid en de receptie. Corden is al jaren bevriend met Harry, maar onlangs zei hij dat hij geen uitnodiging voor de bruiloft verwachtte. De presentator krijgt gezelschap van Ben Winston, de uitvoerend co-producent van 'The Late Late Show'. De twee mogen 's avonds ook aanwezig zijn op het exclusieve feest in Windsor Castle. Harry en Meghan treden zaterdag in het huwelijksbootje. (MVO)