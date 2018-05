James Cooke klust bij als gigolo en Gert Verhulst is dood STUNT 'GERT LATE NIGHT' 03 mei 2018

Alle middelen zijn goed om een uitdaging te winnen, en dus doken Gert Verhulst en James Cooke gisteren - onherkenbaar - op in twee nepadvertenties in de krant. In 'Het Laatste Nieuws' prees James - compleet met dikke snor - zijn diensten als gigolo Davy Lolly aan. "Stevige jongeheer, blond behaard. Ik beschik over een kleine trompet maar heb geen schrik om in een grote zaal te spelen", klonk het. Op het telefoonnummer dat erbij stond, kreeg hij trouwens wel degelijk een paar oproepen van geïnteresseerden, maar die moest hij uiteindelijk allemaal ontgoochelen. En ook Verhulst liet zich niet onbetuigd. Bij de collega's van 'Het Nieuwsblad' verscheen het overlijdensbericht van ene Jos Vercammen. Wie goed kijkt, herkent echter Gert met bril en snor. De twee gingen vorige week in 'Gert Late Night' de uitdaging aan om - vermomd - zoveel mogelijk kijkers te bereiken. James dook intussen al met een pruik op in een regionaal weerbericht, en Gert was in een flits te zien tijdens de live-uitzending van de Ronde van Vlaanderen.

