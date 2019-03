James Bond rijdt elektrisch 14 maart 2019

00u00 0

'Dr. No Emission' of 'The Man with the Golden Battery'? James Bond wordt milieuvriendelijk en zal in de volgende film rondscheuren in een elektrische wagen. De Amerikaanse regisseur Cary Joji Fukunaga - die bekendstaat als "een echte boomknuffelaar" - staat erop dat acteur Daniel Craig voortaan slechteriken achtervolgt met een Aston Martin Rapide E. Daarvan worden er slechts 155 gebouwd. De Britse fabrikant rekent op een topsnelheid van 250 kilometer per uur, een sprint van 0 naar 100 per uur in minder dan 4 seconden en een vermogen van meer dan 600 pk.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN