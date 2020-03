Exclusief voor abonnees James Bond op grootste Britse munt ooit gemaakt 03 maart 2020

00u00 0

De Britse Royal Mint heeft een gouden munt met een waarde van 7.000 pond - omgerekend 8.000 euro - onthuld ter ere van James Bond. Het is de munt met de grootste nominale waarde die er ooit werd geproduceerd. Op het muntstuk van liefst 7 kilo zwaar staat de legendarische Aston Martin van de geheim agent, met zijn beroemde nummerplaat BMT 216A, in de loop van een pistool. Er bestaat slechts één exemplaar van. De verkoopprijs is niet bekendgemaakt, maar een kleinere versie van dezelfde munt - ter waarde van 2.000 pond en 2 kilo zwaar - wordt online verkocht voor 130.000 pond, zo'n 150.000 euro.

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 28 minuten 35 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode