James Bond, Indiana Jones of Captain America? Keuzestress door vele filmklassiekers vanavond 07 juni 2019

00u00 0

Niets op de planning staan vanavond? Geen probleem, want de zenders schotelen je een heleboel filmklassiekers voor die weleens voor keuzestress zouden kunnen zorgen. Zo kan je om 20.35 uur bij Q2 terecht voor 'On Her Majesty's Secret Service', de enige Bond-film met George Lazenby in de hoofdrol. VIJF zendt op hetzelfde moment 'The Parent Trap' uit, een rasechte familiefilm waarin een piepjonge Lindsay Lohan tweelingzussen speelt die bij de geboorte gescheiden werden en elkaar plots terugvinden. Mag het allemaal wat moderner? Dan zit je bij VTM goed met één van de eerste Marvel-films: 'Captain America: The First Avenger', die om 20.40 uur start. Maar ook na primetime blijft het aanbod prima: VIER koos als laatavondfilm voor 'Indiana Jones and the Temple of Doom'. De tweede prent in de wereldberoemde reeks gaat om 22.30 uur van start. Fans van Vlaamse cinema moeten dan weer bij VTM zijn, waar om 22.55 uur 'Frits en Franky', de komische topper met onder anderen Peter Van den Begin en Sven De Ridder, begint. (TK)

