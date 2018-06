Jambon zet extra agenten in tijdens WK 200 16 juni 2018

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) plaatst 200 extra federale agenten in de reserve tijdens het WK voetbal. Elke lokale politiezone met een evenement met een groot scherm kan voor risicomatchen terecht bij het federale niveau als versterking nodig is. Volgens de minister zijn nog heel wat andere maatregelen genomen naar aanleiding van het WK. In Brussel braken eind vorig jaar rellen uit na de WK-kwalificatiematch tussen Marokko en Ivoorkust, waarvan het Comité P na afloop concludeerde dat er niet per se te weinig agenten, maar wel te weinig leiding was.