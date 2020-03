Exclusief voor abonnees Jambon wil weer meer mensen aan het werk 26 maart 2020

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil opnieuw meer mensen aan het werk. "Ik denk dat er te makkelijk naar technische werkloosheid gegrepen wordt. Het is vandaag ook goed burgerschap om te zorgen dat de maatschappij blijft draaien. Ik roep de privésector op om haar verantwoordelijkheid te nemen", zei hij in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Jambon noemde de bouw en de dienstenchequebedrijven als sectoren waar 'social distancing' kan worden gerespecteerd. "De meeste mensen kunnen toch gerust boven gaan zitten als de poetsvrouw beneden bezig is? Ik ben het er niet mee eens om heel die sector stil te leggen. Ik denk dat daar meer gewerkt kan worden dan er vandaag gewerkt wordt." In de nieuwe regeringsmaatregelen moet de focus dus liggen op meer activiteit. De Vlaamse regering zal de hinderpremie dan ook niet uitbreiden. "Die blijft voorbehouden voor zij die gedwongen zijn om te sluiten door de regels van de Nationale Veiligheidsraad".

