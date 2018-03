Jambon wil Hells Angels "leven zuur maken" 08 maart 2018

Het moet voor criminele organisaties onmogelijk worden om nog horeca- of andere vergunningen te krijgen via de lokale overheid. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Onder meer motorbendes worden nu vaak gefinancierd met dekmantels, zoals cafés of winkels. "Ze kunnen bij de gemeente zomaar een vergunning aanvragen, zonder dat die hun financiële of gerechtelijke achtergrond kent", zegt Jambon. In Nederland en Duitsland lukt dat niet meer. Gevolg: tal van motorclubs zijn uitgeweken naar ons land. Jambon wil daarom een zogenaamd 'bureau Bibob' (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) oprichten dat achtergrondchecks uitvoert. "Daarmee kunnen we criminelen het leven zuur maken, door vergunningen in geval van twijfel te weigeren of ze zelfs achteraf in te trekken."

