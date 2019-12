Exclusief voor abonnees Jambon wil dat parlement snel staatshervorming voorbereidt 28 december 2019

00u00 0

Dat het Vlaams Parlement zich tijdens de komende legislatuur moet buigen over het communautaire, was al afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. Maar daar moet vaart achter, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) . Gezien de aanhoudende blokkage op het federale niveau zouden er wel eens snel vervroegde verkiezingen kunnen komen, is zijn redenering.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis