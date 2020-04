Exclusief voor abonnees Jambon vindt dan toch 4 miljoen voor projectsubsidies 17 april 2020

Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft dan toch 4 miljoen euro gevonden voor de tweede ronde projectsubsidies. Bij de aankondiging van besparingen van meer dan 5 miljoen euro in november kwam er een storm van protest uit de cultuursector. Met deze nieuwe geldinjectie van 4 miljoen euro komt het jaarbudget op 8 miljoen te staan, gelijk met het peil van vorige jaren. In de digitale commissie Cultuur zei Jambon daarmee aandacht te willen geven aan de precaire situatie van de individuele kunstenaar in deze coronacrisis. Projectsubsidies bieden namelijk vaak kansen aan nieuwkomers en ze houden ook "het ecosysteem in de cultuurwereld" in evenwicht. (FME)

