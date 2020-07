Exclusief voor abonnees Jambon steekt loftrompet over veerkracht van Vlaanderen in filmpje 11 juli 2020

00u00 0

Een normale Vlaamse feestdag zal het vandaag niet worden: de traditionele speech van de parlementsvoorzitter in het Brussels stadhuis is afgelast en ook de toespraak van minister-president Jan Jambon (N-VA), gisteravond in Kortrijk, is op kleinere schaal verlopen. Om het toch wat feestelijk te laten voelen, heeft Jambon zijn boodschap in een modern jasje gestoken. In een video - die gisteren op Eén en VTM te zien was, net voor de nieuwsuitzendingen - werd de loftrompet over Vlaanderen en de Vlaamse veerkracht gestoken. "Het is zeker niét de bedoeling om politieke statements te maken. Het is een boodschap van hoop, na een periode van veel ellende. Vlamingen hebben in het verleden veel moeilijke momenten gekend, maar we kunnen die als de beste overleven", aldus Jambon. Vandaag speecht ook parlementsvoorzitter Liesbeth Homans online.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen