Exclusief voor abonnees Jambon speelt spelletje op gsm tijdens debat 05 oktober 2019

00u00 0

De oppositie die opstapt, een rebelse liberaal en een minister-president die een spelletje speelt op zijn smartphone. Het debat over de regeerverklaring van Jambon I ging gisteren allerminst over rozen. De oppositie was al woedend omdat Jan Jambon de begrotingscijfers niet publiek wilde maken. Aan de vooravond van het parlementaire debat had hij op een diner van het Vlaamsgezinde 'Doorbraak' nog olie op het vuur gegooid: "Die cijfers liggen in een map op mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt, neig ik ze niet te geven."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Jan Jambon