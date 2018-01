Jambon: "Honderden nieuwe Soedanezen in ons land" 00u00 0

De voorbije weken zijn er in ons land enkele honderden Soedanezen gearriveerd. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gisteravond in 'De Afspraak'. Hij baseert zich op de voedselbedeling aan het Noordstation. Jambon linkt de toename aan het tijdelijke stopzetten van uitwijzingen naar Soedan. "Sindsdien is het aantal Soedanezen exponentieel toegenomen. De netwerken van mensensmokkelaars zijn verdorie goed op de hoogte en goed georganiseerd. Ze kiezen de weg van de minste weerstand en verrijken zich op de kap van de mensen." Jambon gaat erop toezien dat er rond het station geen "Calais-achtige" toestanden ontstaan. (BHL)