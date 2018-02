Jambon: "Geen transmigranten meer op snelwegparkings" 05 februari 2018

00u00 0

Het aantal transmigranten op snelwegparkings is tot nul herleid, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "Ik zeg niet dat het probleem is opgelost, want mensensmokkelaars zoeken de weg van de minste weerstand. Daarom controleren we nu ook op bussen en treinen. Die migranten zijn niet in rook opgegaan, maar het is ook niet noodzakelijk dat de mensensmokkelaars via ons land passeren om naar Engeland te gaan", aldus Jambon bij VTM Nieuws. In de loop van volgende week zullen wel nog privébewakingsfirma's ingezet worden op de snelwegparkings, geeft de minister aan.