Exclusief voor abonnees Jambon probeert Rutten te sussen: "Het gaat niet om cijfers, maar om het principe" 30 december 2019

00u00 0

Jan Jambon (N-VA) heeft gereageerd op de aanval van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. Die vindt het ontoelaatbaar dat de Vlaamse minister-president tijdens een toespraak het voorbeeld gaf van een gezin asielzoekers dat "meteen na zijn erkenning een huis kon kopen met het kindergeld dat hen met terugwerkende kracht was uitbetaald". Rutten had het over "verzonnen verhalen, die in xenofobe tijden goed klinken maar die fout zijn en schaden".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis