Jambon pleit voor één aanpak "van Brussel tot kust" tegen transmigranten Isolde Van Den Eynde

13 augustus 2018

00u00 0 De Krant Nu er in ons land weer meer transmigranten opduiken, roept minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon alle burgemeesters op om samen te werken met de federale regering. "We moeten aan hetzelfde zeel trekken."

"Smokkelbendes volgen de weg van de minste weerstand, en die loopt nu door ons land." Dat zegt Nicholas Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust. Hij is voorstander van een consequentere aanpak, "want nu is de ene burgemeester erg streng en de andere tolerant".

Vicepremier Jambon (N-VA) is het daarmee eens en stelt dat "we malafide bendes niet in de kaart mogen spelen met een versnipperd beleid". Concreet vindt hij dat de lokale besturen krachtig moeten optreden als er kampen ontstaan of als de openbare orde verstoord wordt. "We hopen dan ook dat er wordt ingegrepen in het Brusselse Maximiliaanpark." Verder gaat Jambon onderzoeken of er extra focus moet komen op bepaalde routes en of méér agenten zich dagelijks met de problematiek moeten bezighouden. (IVDE)

Jambon pleit voor een eendrachtig "lik-op-stukbeleid" op alle niveaus. De details hierover leest u in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.