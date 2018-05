Jambon laat proefproject met "onwettige" tasers doorgaan 29 mei 2018

00u00 0

De procureurs-generaal hebben in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hun "grote bezorgdheid" overgemaakt over het gebruik van tasers door de politie. "Het stroomstootwapen vereist een specifiek wettelijk kader dat vandaag niet bestaat", klinkt het in de brief. Volgens de politievakbonden maakt dat het gebruik van de tasers onwettig. "Daarom willen we dat het proefproject dat in veertien politiezones loopt onmiddellijk wordt stopgezet", aldus de vakbonden. "Als dat niet gebeurt, zullen we staken. Wanneer een politieman morgen iemand velt met een taser, en het slachtoffer overlijdt, dan zal die agent grote problemen krijgen." Volgens het kabinet van bevoegd minister Jambon is er geen nood aan een nieuwe 'taser-wet'. "Alles verloopt perfect legaal via de bestaande wetten", klinkt het. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN