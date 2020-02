Exclusief voor abonnees Jambon: "Jammer dat kleine groep feest van winnaars verbrodde" 20 februari 2020

"Het is jammer dat een kleine minderheid op een behoorlijk onbetamelijke manier het feest heeft verbrod voor de winnaars, vooral jonge mensen." Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) gisteravond gezegd over de uitreiking van de Ultimas. Toen hij op het podium verscheen, werden er vanuit het publiek tomaten naar hem gegooid. "Ik begrijp de kritiek op mijn beleid, maar ik vind de manier waarop er dinsdagavond geprotesteerd werd, misplaatst. We leven in een vrij land, dus op een fatsoenlijke manier protesteren is geen probleem."

