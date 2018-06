Jambon is lakse veiligheid Tihange beu 23 juni 2018

Binnenlandminister Jan Jambon is het "gebrek aan een veiligheidscultuur" bij de nucleaire centrale van Tihange beu. Dat heeft hij in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer gezegd. Aanleiding is een incident in de centrale op 7 juni door "gebrek aan striktheid bij het personeel". Die dag werden de pompen van het watercircuit bij brand tegelijkertijd uitgeschakeld, terwijl één van de twee altijd beschikbaar moet zijn. Een werknemer had een pomp gedesactiveerd om een test uit te voeren op een ander apparaat. De twee pompen bleven daardoor 54 minuten buiten gebruik. Hoewel de fout geen gevolgen had voor de veiligheid van het personeel, de bevolking of het milieu, is Jambon not amused over de laksheid bij Tihange. Vooral omdat er twee maanden eerder al een gelijkaardig incident was. De minister zal het management van Engie-Electrabel op het matje roepen.

