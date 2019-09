Jambon I wil geen kibbelkabinet zijn: meer praten, minder ruziën Astrid Roelandt

05 september 2019

05u00 0 De Krant De nieuwe Vlaamse regering is nog niet gevormd, maar heeft wel al een duidelijke missie: ze wil géén kibbelkabinet zijn. Woordvoerders van N-VA, CD&V en Open Vld steken al enkele weken de koppen bijeen over hoe ze dat kunnen vermijden: meer praten en minder onder elkaars duiven schieten.

Bourgeois die de omstreden boskaart van Joke Schauvliege (CD&V) in de prullenbak gooide, zonder dat zij van iets wist. Fraai was het niet en het is maar één van de voorvallen dat ertoe leidde dat de regering-Bourgeois - weliswaar veel minder dan de regering-Michel - soms werd weggezet als een bende ruziemakers. De toekomstige regering-Jambon, die bestaat uit de drie zelfde partijen, wil dat beeld vermijden. "Al bij de eerste gesprekken met informateur Bart De Wever kwam die bezorgdheid naar voren", aldus Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon (N-VA).

Formateur en toekomstig minister-president Jambon richtte 15 werkgroepen op die zich parallel over verschillende Vlaamse beleidsdomeinen buigen. Van één werkgroep wisten we het bestaan nog niet: die die zich buigt over de communicatie van de volgende regering, met daarin onder meer de partijwoordvoerders. Hun doel: leren uit de fouten van het verleden.

Slechte sfeer

"In de vorige regering hing er soms een slechte sfeer, doordat dingen ongecontroleerd in de krant belandden. De ene ziet daar dan een complot in, terwijl de andere het niet zo bedoeld heeft en uiteindelijk zette dat een hele dynamiek van misverstanden in gang, die afstraalden op het hele beleid." Effectief: de drie regeringspartijen - N-VA, CD&V en Open Vld - verloren alledrie kiezers op 26 mei, onder meer aan Vlaams Belang. "Iedereen voelt aan dat het niet altijd hoffelijk gedrag van de regeringsleden mee geleid heeft tot deze afstraffing. Mensen hadden op de duur het gevoel: ze weten het zelf niet meer."

"Nochtans waren veel discussies en relletjes perfect te vermijden door met elkaar te praten", aldus Van Raemdonck. "We moeten niet alles afspreken, maar elkaar op de hoogte houden doet al veel. Als je iets communiceert, kan je meestal op voorhand wel inschatten of een andere partij of minister daar niet content mee zal zijn. Dat ideeën botsen is onvermijdelijk en normaal, maar als je open met elkaar praat, kan je tenminste de context schetsen. Je mag niet vergeten dat ministers elkaar eigenlijk maar één keer per week zien, op de ministerraad. Op een week kunnen veel uitspraken een eigen leven gaan leiden. Dat willen we in de kiem smoren, in plaats van uit te vechten in de kranten."

Iedereen mag scoren

Bovenal wil team-Jambon ook vermijden dat ministers elkaar te veel tegenspreken. "Op de duur weten mensen niet meer wat er nu beslist is, omdat er te veel met losse flodders geschoten wordt. Maar omgekeerd moet je iedereen eens laten scoren, om als ploeg de credits te krijgen."

De communicatiestrategie reikt trouwens verder dan de regering alleen. Want parlementsleden die vanuit de meerderheid een minister van een andere partij tackelen - denk aan N-VA'er Wilfried Vandaele die minister Schauvliege (CD&V) een hakbijl overhandigde: ook dat komt de sfeer niet ten goede. "Flauw moeten we daar niet over doen: sommige tackels waren bewust en strategisch, maar andere kwamen voort uit het feit dat men niet volledig op de hoogte was van een dossier." De regering-Jambon is daarom van plan om parlementsleden meer bij het beleid te betrekken, zodat ze perfect weten wat er beslist wordt. "Maar voor alle duidelijkheid: we gaan niet bepalen wat ze wel of niet mogen zeggen."