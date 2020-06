Exclusief voor abonnees Jambon houdt dan toch ingekorte 11 julitoespraak 30 juni 2020

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal op 10 juli toch een "korte toespraak" houden op de Groeningekouter in Kortrijk. Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag organiseert het Guldensporencomité jaarlijks de herdenking van de Guldensporenslag van 1302. Door de coronacrisis was het de voorbije weken erg onzeker dat de traditionele viering in Kortrijk zou kunnen plaatsvinden. Dat zal nu in "afgeslankte vorm" gebeuren, zonder voorprogramma, gastspreker of muzikaal optreden. In principe mogen 200 bezoekers de viering bijwonen. "Er wordt gewerkt met online-inschrijvingen. Er zijn 200 stoelen voorzien", legt organisator Jorgen Deman uit. Al wordt er nog gekeken of het aantal bezoekers eventueel nog verhoogd mag worden.

