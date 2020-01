Exclusief voor abonnees Jambon gaat trouwen 06 januari 2020

00u00 0

Vlaams minister-president Jan Jambon gaat trouwen. Dat vernam onze redactie en wordt bevestigd door zijn kabinet. De minister-president die zich verlooft: het gebeurt niet elke dag. Enkele weken geleden vroeg Jambon (59) zijn vriendin An Gilops (54) ten huwelijk. Jambon was eerder getrouwd met Mieke Huybrechts, met wie hij vier kinderen heeft, maar enkele jaren geleden kwam het tot een scheiding. "Een persoonlijk falen", noemde hij dat. Ruim anderhalf jaar geleden vond Jambon opnieuw het liefdesgeluk en dat wil hij nu bezegelen met een huwelijk. Of de minister-president op zijn knie ging, kon zijn kabinet niet zeggen. Maar in een eerder interview verklaarde Jambon alvast dat hij een grotere romanticus is dan we zouden denken. Wanneer het huwelijk van 'Jan & An' zal plaatsvinden, moeten de kersverse verloofden nog bepalen. (ARA)

