Jambon en Francken sluiten deal over het kanaal: Britten komen hier transmigranten stoppen Astrid Roelandt

27 februari 2018

00u00 0 De Krant Een gezamenlijke ontradingscampagne, meer hulp van de Britten en een centraal informatiepunt. Zo willen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en de Britse regering de samenwerking opdrijven, in de strijd tegen illegale (trans)migratie.

Minister Jambon was gisteren in Londen, samen met partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Op de agenda: overleg met Jambons Britse ambtgenoot Amber Rudd, over de aanpak van transmigranten. Velen willen maar geen asiel aanvragen op het vasteland in de hoop ooit de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken.

"We gaan binnenkort samen met de Britten een gerichte info-en ontradingscampagne op poten zetten", vertelde Jambon achteraf. "Om te strijden tegen de leugens en verzinsels die mensensmokkelaars verspreiden. Ze maken migranten bijvoorbeeld wijs dat de Britten hen niet terugsturen naar het eerste Europese land waar ze voet aan land hebben gezet (de zogenaamde Dublinverordening, red). Maar natuurlijk doen ze dat wél. Er is geen gedoogbeleid in de UK." Volgens Francken repatrieert het land "tienduizenden mensen per jaar naar hun thuisland", schrijft hij op Twitter.

Hoe die campagne er zal uitzien, moet nog worden uitgewerkt, maar het is duidelijk dat ze zowel gericht zal zijn op de migranten zelf als op de mensenhandelaars. Flyers, maar ook sociale media zullen allicht een grote rol spelen, want ook criminelen maken daar handig gebruik van. "Daarom moeten we zorgen voor een tegendiscours", vindt Jambon.

Er bestaat veel desinformatie over het migratiebeleid van de UK:

1/ UK past Dublin wél toe. Terugkeer naar Italië wordt uitgevoerd.

2/ Er is géén gedoogbeleid van illegaliteit in de UK

3/ De UK repatriëren 10.000den mensen per jaar naar hun thuisland.



Er komt een infocampagne. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Snelwegparkings

De Britten zullen ons daarnaast actief ondersteunen om smokkelnetwerken te ontmantelen. "Waar we dat vandaag doen in de haven van Zeebrugge, willen we dat nu al in een vroeger stadium doen: eerder op de route, meer landinwaarts, op snelwegparkings en in Brussel", aldus de minister. "Patrouilleren of operationeel politiewerk zullen ze niet doen. Ze zullen vooral ondersteuning bieden, ook via technische snufjes, zodat wij onze controles nog beter kunnen doen", benadrukt Jambon.

Ook zal er extra info worden uitgewisseld om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Bijvoorbeeld: hoeveel transitmigranten bereiken uiteindelijk de UK? Welke nationaliteiten? "Opdat we zo efficiënt mogelijk kunnen optreden", aldus Jambon. Gegevens over operaties in beide landen of nieuwe tactieken van smokkelaars vinden mekaar vandaag niet altijd, omdat er geen structurele info-uitwisseling is. Daarom komt er een centraal informatiepunt, met één of enkele coördinerende medewerkers, die alle info doorsturen naar wie er over het Kanaal nood aan heeft.

De samenwerking met de UK in de haven van Zeebrugge werkt erg goed oa met border police teams en ID teams. We bekijken of dit uitgebreid kan worden tot dieper landinwaarts (parkings E40, Brussel...).@JanJambon Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Brexit of niet

Jambon en zijn Britse ambtsgenoot benadrukken dat de brexit hun samenwerking niet zal dwarsbomen. "Daar zijn we het roerend over eens: wat er ook aan handelsgesprekken lopende is, niets mag ertoe leiden dat er gaten komen in onze veiligheid en politiewerking. Dat mogen we criminelen niet gunnen", besluit Jambon.