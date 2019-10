Exclusief voor abonnees Jambon en Di Rupo samen op stap: "Maar wij onderhandelen niet" 17 oktober 2019

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn Waalse collega Elio Di Rupo (PS) gingen voor het eerst samen op stap. Ze vergezelden het koningspaar op hun staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg. Een officieel gesprek kwam er niet. "Maar we praten met elkaar, we zijn collega's en gaan elkaar niet mijden", aldus Di Rupo. Koning Filip stuurde vorige week Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) het veld in als preformateurs, om te kijken of een regering met hun beide partijen mogelijk is. Jambon en Di Rupo zijn niet van plan die rol over te nemen. "Het is niet aan ons om te onderhandelen. Wij hebben al regeringen gevormd."

