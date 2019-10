Exclusief voor abonnees Jambon en co leggen vandaag de eed af 02 oktober 2019

Nu het regeerakkoord groen licht heeft gekregen van de leden, kan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deze namiddag om half drie de eed gaan afleggen bij de koning. De andere ministers leggen de eed af bij de parlementsvoorzitter. Deze namiddag houdt Jambon dan zijn niet-meer-in-Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Daarna worden ook de begrotingstabellen vrijgegeven. Vrijdag is het debat en stemming in het Vlaams Parlement. (ARA)