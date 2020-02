Exclusief voor abonnees Jambon bekogeld met tomaten 19 februari 2020

00u00 0

Op de uitreiking van de Ultimas, in het Brugse Concertgebouw, is Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) gisteravond niet alleen - opnieuw - op boegeroep getrakteerd. Deze keer werd hij ook bekogeld met tomaten. Jambon en de cultuurwereld leven op gespannen voet sinds de minister-president zware besparingen aankondigde in de sector. Twee weken geleden werd hij al uitgejouwd op het gala van de Mia's. Vraag was dan ook hoe het publiek zich gisteravond zou gedragen. Niet goed, dus. Er was het boegeroep, er waren de tomaten én dan schold iemand in de zaal Jambon ook nog uit voor 'fascist'. De Ultimas zijn de jaarlijkse cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. Schilder Luc Tuymans mocht de belangrijkste onderscheiding in ontvangst nemen - die voor Algemene Culturele Verdienste - maar hij stuurde zijn kat naar de uitreiking. Hij schonk de bijbehorende geldprijs van 20.000 euro weg aan het Antwerpse jongerenproject van Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis