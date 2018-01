jali weigert contract, Siani in juni weg? 31 januari 2018

Tenzij hij vandaag alsnog een nieuwe club vindt, wandelt Andile Jali na dit seizoen gratis de deur uit bij KV Oostende. De Zuid-Afrikaan is in juni einde contract en ging niet in op een nieuw driejarig contractvoorstel. Jali flirtte de voorbije dagen via zijn sociale media openlijk met een terugkeer naar het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates, maar als de middenvelder al zou terugkeren, zal dit niet in deze transferperiode gebeuren. KVO ontving immers nog geen voorstel en dus lijkt een directe overstap niet aan de orde. Jali was destijds in 2014 de eerste grote transfer van voorzitter Marc Coucke, waarvoor KVO ongeveer één miljoen euro op tafel legde. Voor Siani, die nog steeds wil vertrekken, wordt er alsnog een oplossing gezocht: mogelijk tekent hij vandaag een contract bij een nieuwe club, maar maakt hij eerst het seizoen rond bij KVO. Bah en Conte mogen nog vertrekken. (TTV)

