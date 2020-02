Exclusief voor abonnees Jakobsen wint slotrit, Pogacar eindwinnaar 10 februari 2020

Tadej Pogacar heeft zijn eerste koers van het nieuwe seizoen gewonnen. De Sloveen werd een tweevoudige ritwinnaar en eindwinnaar in de Ronde van Valencia. Pogacar klom als de beste. Hij won zaterdag ook de koninginnenrit met aankomst op Sierra de Bernia. Fabio Jakobsen sprintte gisteren naar de winst. Twee keer was de renner van Deceuninck-Quick.Step al geklopt door zijn landgenoot Dylan Groenewegen. Gisteren was Jakobsen sneller dan Groenewegen. "Ik denk dat we ongeveer even snel zijn. Dan zit het in de details. Zondag was de ploeg beter. In de sprint komt het op positionering en timing aan. Het zijn kleine dingetjes. De conditie is goed. Het draait maar om één ding, dat is winnen. De ploegmaats hebben drie dagen gewerkt. Tweede worden, daar doe ik het niet voor."

