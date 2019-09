Exclusief voor abonnees Jakobsen met nummer 5 voor Deceuninck 16 september 2019

Fabio Jakobsen (23) was gisteren de snelste in de straten van Madrid en pakte zijn tweede ritzege. Daarmee bracht hij het totaal aantal overwinningen voor zijn team in deze Vuelta op vijf en het seizoenstotaal op 64. "Ik heb het fysiek en mentaal zwaar gehad in deze Vuelta. Vandaar dat ik zo blij ben met deze zege. Het is het grootste moment in mijn carrière." (BA)