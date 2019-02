Jaime Rosón Garcia voor liefst vier jaar geschorst 16 februari 2019

00u00 0

Jaime Rosón Garcia is door de Internationale Wielerunie (UCI) voor liefst vier jaar geschorst. In het biologisch paspoort van de 26-jarige Spanjaard werden in januari 2017 afwijkende bloedwaarden vastgesteld. Rosón reed in die periode voor het procontinentale Caja Rural-Seguros RGA, maar versierde in 2018 een transfer naar Movistar. Abarca Sports SL, de overkoepelende holding van het team van Alejandro Valverde en Nairo Quintana, besloot het contract van Rosón nu met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN