Exclusief voor abonnees Jaguar vliegt over middenberm: chauffeur overleeft crash niet 27 juli 2019

00u00 0

Op de E17 in Menen is gisteravond rond 19.45 uur een zwaar ongeval gebeurd. De 64-jarige bestuurder van een Jaguar week plots uit naar links en ging over de middenberm. Hij raakte een paaltje en een verkeersbord en knalde dan tegen de Hyundai van een moeder met drie kinderen, die uit de tegenovergestelde richting kwam. De zestiger is ter plaatse overleden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis