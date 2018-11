Jagers schieten 12 everzwijnen dood 19 november 2018

In Postel, bij het Antwerpse Mol, zijn bij een drukjacht gisteren twaalf everzwijnen doodgeschoten. De drukjachten, waarbij drijvers het wild in beweging zetten zodat schutters de dieren kunnen doden, worden jaarlijks één of twee keer georganiseerd omdat de everzwijnen in de regio veel overlast veroorzaken. Ze vernielen landbouwvelden of richten schade aan in natuurgebieden. Bij een drukjacht in 2017 werden nog 64 everzwijnen doodgeschoten, maar toch spreekt men ook deze keer van een succes. "In heel 2017 werden er meer dan 200 gedood. Het bestand is dus fel uitgedund", klinkt het bij de Vlaamse jagersvereniging. Wat er met de dieren gebeurt? "De schutters nemen ze mee naar huis, om ze met kerst of oudjaar op te eten." (WDH)

