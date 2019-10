Exclusief voor abonnees Jagers moeten bewijzen dat ze veilig met wapen om kunnen 26 oktober 2019

Vanaf volgend jaar moeten jagers kunnen aantonen dat ze geschikt zijn om veilig een wapen te hanteren. Het is een Europese beslissing die werd genomen in de nasleep van de aanslagen in Parijs. Vlaanderen telt 13.000 jagers en die kregen een jachtverlof als ze succesvol een examen aflegden en een attest van onberispelijk gedrag konden voorleggen. In de nieuwe test komt er een theoretische proef rond wetgeving, fauna en flora. Bij de praktische proef moet de kandidaat aantonen dat hij veilig met een wapen kan omgaan. Hoe de tests er gaan uitzien, is nog niet duidelijk. In Nederland staat de e-screenertest, die werd ingevoerd nadat een man in Alphen aan de Rijn in 2011 zes mensen doodschoot, zwaar onder druk. Eén op vier jagers moest zijn wapen inleveren. Een deel van hen gaf te vaak sociaal wenselijke antwoorden, andere gaven te veel foute antwoorden.

