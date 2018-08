Jager schiet zestiger dood bij opening van jachtseizoen 17 augustus 2018

In Ploegsteert, in de provincie Henegouwen, is tijdens de opening van het jachtseizoen een man van 65 doodgeschoten. "Volgens de eerste elementen van het onderzoek zat de schutter op een krukje dat was beginnen te wankelen", aldus substituut van de procureur des Konings Frédéric Bariseau. "Hij zou door het verliezen van zijn evenwicht per ongeluk een schot gelost hebben." Het slachtoffer werd in de flank geraakt.

HLN