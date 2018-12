Jager schiet afgerichte papegaai uit de lucht "puur voor het plezier" 31 december 2018

Een papegaaieneigenaar heeft een klacht ingediend bij de politie nadat zaterdag in het Antwerpse Westmalle één van zijn dieren is doodgeschoten door een jager. Rambo, zoals het drie jaar oude dier heette, was een zogeheten 'vrij vliegende vogel': hij was getraind om in open lucht te vliegen en telkens terug naar huis te keren. Toen hij zaterdag gespot werd door jagers, schoot één van hen het dier dood. "Hij deed dat puur voor het plezier", zegt de aangeslagen eigenaar. "Mijn papegaaien vallen op door hun harnasje: je ziét dat het om huisdieren gaat." Volgens de jager in kwestie was het een vergissing. "Hij wil schadevergoeding betalen, maar wat ben ik daarmee?", aldus Joseph Verdyck (foto). "Het africhten van Rambo heeft duizenden euro's gekost. Hij was één van de best afgerichte papegaaien in België. Dat verlies kan je met geen geld goedmaken." (PLA)

