Jager (77) kweekt illegaal fazanten, "want nonnetjes eten die zo graag" 06 februari 2019

00u00 0

De nonnetjes van het Limburgse Zutendaal zijn dol op fazanten, zo blijkt. Een 77-jarige man die verdacht wordt van illegale jachtfazantenkweek, deed dat naar eigen zeggen om de zusters te plezieren. "Zij eten het zo graag. Tja, als de nonnetjes je iets vragen, wat moet je dan doen?" Waarop de rechter repliceerde: "In ieder geval niet de wet overtreden." Fazanten kweken om ze daarna los te laten voor de jacht, is in België sinds 2016 verboden. De inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos troffen bij de zeventiger ook eieren, vangnetten, broedmachines én 38 beschermde vogels aan. "Dat was een vriendendienst voor iemand die naar een rusthuis moest." De man riskeert een maand cel en een boete van 1.600 euro. Uitspraak op 5 maart. (DSS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN