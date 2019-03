Jaecques: "domme acties Lamkel Zé moeten eruit" 19 maart 2019

Didier Lamkel Zé miste zondag de laatste speeldag. De Kameroener van Antwerp was disciplinair geschorst na een opstootje op training eerder in de week waarbij hij Jelle Van Damme een slag had verkocht. "Voetballers zijn soms kleuters en kleuters moet je af en toe eens in de hoek zetten", zei sportief adviseur Sven Jaecques daar gisteren over.