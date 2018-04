Jade De Winter (JustJade) "Mogelijkheden zijn eindeloos" VLOGGERS BIJ DE VLEET 12 april 2018

"Sinds mei 2017 maak ik slijmvideo's voor mijn YouTubekanaal", vertelt Jade De Winter (20). "Ik ben ermee begonnen omdat ik graag hypes volg, om er dan mijn eigen draai aan te geven. Het is begonnen met één korte video, maar toen ik zag dat die aansloeg, ben ik er meteen een serie van beginnen te maken. Het is een grote hype geworden, omdat slijm heel 'satisfying' is om mee te spelen en je het gemakkelijk zelf kunt maken. Omdat je duizenden verschillende soorten slijm kunt maken, zijn de mogelijkheden eindeloos."

