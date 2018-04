Jacques Vermeire & Herman Verbruggen OOK ZIJ STRIJDEN MEE 17 april 2018

Keukenkampioenen

Ja, er zou weleens een 'dagschotel' op het menu van 'F.C. De Kampioenen'-vrienden Jacques Vermeire (66) en Herman Verbruggen (55) kunnen staan. "We gaan voor de gezelligste versie van de Vlaamse klassiekers, met een touch of Herman en een glas Jacques", klinkt het cryptisch. Herman gaat koken, Jacques is gastheer. "In mijn droom ben ik een topkok. Helaas ben ik het niet", lacht Herman. "Ik wil samen met Jacques proberen om onze gasten in een fijne omgeving een smakelijke en gezellige ervaring te geven."

