Exclusief voor abonnees Jacques Vermeire: "Desnoods zeven advocaten tegen Van Gucht" 15 oktober 2019

00u00 0

De ruzie tussen Jacques Vermeire en sportjournalist Ruben Van Gucht is nog niet bekoeld. Dat vertelt de komiek in een interview met 'Dag Allemaal'. In het najaar van 2018 trapte Jacques zijn zaalshow 'Van 7 tot 77' af met Ruben als aangever, maar de samenwerking stopte nadat het duo in een financieel dispuut verwikkeld raakte. En die rekening moet nog vereffend worden. "Het is de eerste keer dat ik deze gang van zaken meemaak. Ik heb ervan afgezien", zegt Jacques in 'Dag Allemaal'. "Ik denk niet dat iemand van mij kan zeggen dat ik een klootzak ben. Om dan nu plots met advocaten geconfronteerd te worden..." Vermeire vindt het jammer dat het zo moet lopen, maar geeft wel aan dat hij de strijd niet uit de weg zal gaan. "Ík heb niet gevraagd om hier een zware juridische strijd van te maken, hé. Maar nu ga ik tot op het bot. Al moet ik er zeven advocaten op zetten. Ik kan hier desnoods járen mee doorgaan. Ik kan mij dat permitteren, hé. We gaan dit uitvéchten. En dan druk ik me nog braaf uit. Wacht tot ik eens echt uitbarst. Ik zou er bijna juridische studies voor beginnen, ik kijk ernaar uit om in de rechtbank te staan." (FV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen