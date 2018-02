Jacques, Julie en Maxime Vermeire keren terug naar de sixties 06 februari 2018

In de tweede aflevering van 'Groeten uit' herbeleeft Jacques Vermeire (66) met dochter Julie (19) en zoon Maxime (18) de sixties. Met een knalgroene Renault Dauphine komen ze aan bij een huis waar de tijd sinds 1963 - toen vaderlief 12 was - is blijven stilstaan. Drie dagen lang eten, slapen, kleden en amuseren ze zich zoals Jacques 55 jaar geleden deed. De outfits van toen vallen alvast in de smaak. "Ik lijk wel één van mijn typetjes", lacht Jacques. (MVO)