Exclusief voor abonnees Jacques 'DDT' Vermeire: "Ik wou hem nog bezoeken, maar dat ging niet meer" 18 maart 2020

00u00

"Wat een rare dag. De zon scheen. Ik probeerde er met mijn dochter Julie een leuke namiddag van te maken. We hebben gedanst om die coronatoestanden even te vergeten en dan krijg je zó'n droevig nieuws", zucht Jacques Vermeire. "Het overlijden van Johny is een geweldige klap. Ik had hem recent nog een berichtje gestuurd om te vragen of ik hem nog eens mocht zien. Maar de kanker was al veel te ver gevorderd."

