Jacques Brotchi (MR) wordt Senaatsvoorzitter 04 december 2018

00u00 0

MR draagt Jacques Brotchi (76) voor als nieuwe voorzitter van de Senaat. Brotchi zetelt nu al in de Senaat, het Brussels parlement en het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moet zijn partijgenote Christine Defraigne opvolgen, die eerste schepen wordt in Luik. De volgende plenaire vergadering van de Senaat is op 14 december gepland. Dan zal Brotchi de voorzittershamer overnemen. Brotchi werd in 1942 geboren en van de deportatie gered door een familie uit Comblain-au-Pont. Hij richtte de afdeling neurochirurgie op in het Erasmusziekenhuis van Brussel.