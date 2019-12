Exclusief voor abonnees Jacky Ickx in Hall of Fame van FIA 03 december 2019

Jacky Ickx en samen met hem nog eens 28 wereldkampioenen in de uithoudingsraces (WEC en het vroegere WSC) zijn gisteravond in Parijs opgenomen in de Hall of Fame van de Internationale Autosportfederatie. Zij vinden hun naam nu terug in een select clubje met daarin de 33 wereldkampioenen Formule 1 en de zeventien WRC-kampioenen. "Het stemt me nog het meest tevreden dat alle generaties hier zijn: jonge en al wat oudere racepiloten", zei Ickx tijdens de ceremonie. "We behoren allemaal tot dezelfde familie. Dit zijn uitzonderlijke momenten."

